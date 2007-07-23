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Раздел: Видеоновости  
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В США мужчина разбил более 30 автомобилей. Видео

В США мужчина разбил более 30 автомобилей. ВидеоОн повредил 36 машин.

Находясь в нетрезвом состоянии, 22-летний американец Мигель Алеман, возвращаясь домой на своем авто, разбил 36 припаркованных чужих машин. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на beta.in.ua.

Инцидент произошел в Нью-Джерси (США), ночью, когда пьяный "крушитель" транспортных средств возвращался с бара домой.

Полиция приехала на зловещую улицу и увидела разбитое авто Мигеля, в котором были еще две его подруги.

В автомобиле сработали подушки безопасности, поэтому, водитель и пассажиры остались целыми и невредимыми.

Чего не скажешь об припаркованных 36 машинах, которые задержанный повредил.

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Американца ждет суд, а также, он должен выплатить тысячи долларов за поврежденные машины.

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 Теги: видео, СШа, авария

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Сегодня, 20:55 » Автор: Едгар Букмирза
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