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Журналистку выгнали из Белого дома за вопросы Трампу. Видео
Трамп уже не хочет встречаться с Путиным.
Журналистку американского телеканала CNN, который часто критикует президента США Дональда Трампа, Кейтлан Коллинс выставили с пресс-конференции главы Белого дома из-за "неуместных вопросов".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Коллинс сообщила, что инцидент произошел во время встречи Трампа с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Вашингтоне.
Отмечается, что корреспондент спросила американского президента, не считает ли он, что его экс-адвокат Майкл Коэн - предатель, поскольку тайно записал их обсуждение выплаты денег порноактрисе Стефани Клиффорд (известной под псевдонимом Сторми Дэниелс), которая заявляла об интимной связи с Трампом.
Помимо этого, она спросила, почему президент РФ Владимир Путин еще не принял приглашение от главы Белого дома посетить США. Тут Коллинс отметила, что вопрос о визите Путина был задан до того, как было объявлено, что Трамп уже не хочет встречаться с Путиным в этом году.
Читайте также: Забыли: Трампу не забронировали жилье на саммит G20
Ранее сегодня, 26 июля, сообщалось, что во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS) президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подарил президенту США Дональду Трампу фотографию военного кладбища и призвал вспомнить общую историю.
Журналистку американского телеканала CNN, который часто критикует президента США Дональда Трампа, Кейтлан Коллинс выставили с пресс-конференции главы Белого дома из-за "неуместных вопросов".
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Коллинс сообщила, что инцидент произошел во время встречи Трампа с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Вашингтоне.
Отмечается, что корреспондент спросила американского президента, не считает ли он, что его экс-адвокат Майкл Коэн - предатель, поскольку тайно записал их обсуждение выплаты денег порноактрисе Стефани Клиффорд (известной под псевдонимом Сторми Дэниелс), которая заявляла об интимной связи с Трампом.
Помимо этого, она спросила, почему президент РФ Владимир Путин еще не принял приглашение от главы Белого дома посетить США. Тут Коллинс отметила, что вопрос о визите Путина был задан до того, как было объявлено, что Трамп уже не хочет встречаться с Путиным в этом году.
Читайте также: Забыли: Трампу не забронировали жилье на саммит G20
Ранее сегодня, 26 июля, сообщалось, что во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS) президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подарил президенту США Дональду Трампу фотографию военного кладбища и призвал вспомнить общую историю.
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