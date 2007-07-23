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Журналистку выгнали из Белого дома за вопросы Трампу. Видео

Журналистку выгнали из Белого дома за вопросы Трампу. Видео Трамп уже не хочет встречаться с Путиным.

Журналистку американского телеканала CNN, который часто критикует президента США Дональда Трампа, Кейтлан Коллинс выставили с пресс-конференции главы Белого дома из-за "неуместных вопросов".

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

Коллинс сообщила, что инцидент произошел во время встречи Трампа с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Вашингтоне.

Отмечается, что корреспондент спросила американского президента, не считает ли он, что его экс-адвокат Майкл Коэн - предатель, поскольку тайно записал их обсуждение выплаты денег порноактрисе Стефани Клиффорд (известной под псевдонимом Сторми Дэниелс), которая заявляла об интимной связи с Трампом.

Помимо этого, она спросила, почему президент РФ Владимир Путин еще не принял приглашение от главы Белого дома посетить США. Тут Коллинс отметила, что вопрос о визите Путина был задан до того, как было объявлено, что Трамп уже не хочет встречаться с Путиным в этом году.

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Ранее сегодня, 26 июля, сообщалось, что во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне (CSIS) президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер подарил президенту США Дональду Трампу фотографию военного кладбища и призвал вспомнить общую историю.

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 Теги: Трамп, Видео

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Сегодня, 22:19 » Автор: Едгар Букмирза
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