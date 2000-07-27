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На Сумщине произошла массовая драка между депутатами. Видео

На Сумщине произошла массовая драка между депутатами. ВидеоПравоохранителям удалось разнять конфликтующие стороны, 50 самых активных нарушителей порядка доставили в отдел полиции.

В горсовете Конотопа Сумской области во время проведения сессии возникла массовая драка между сторонниками действующего мэра и его оппонентами. 50 человек задержаны. Об этом сообщает пресс-служба полиции области в четверг, 26 июля, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Правоохранители отмечают, что успешно разняли конфликтующие стороны, но в ходе пострадали четверо работника органов.

По информации полиции, во время заседания между сторонниками и противниками мэра периодически возникали словесные перепалки и драки. Полицейские стали между сторонами стеной.

"В результате правоохранителям пришлось принять превентивные меры и вывести из зала 50 наиболее активных нарушителей порядка и доставить их в полицию", - рассказал заместитель начальника областной полиции Олег Кузминков.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.


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 Теги: Сумская область, драка

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Сегодня, 01:03 » Автор: Татьяна Ларина
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