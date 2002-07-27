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Последствия потопа в Киеве: парень нырнул в лужу, как в озеро. Видео
В Киеве после ливня устроили купания в огромной луже
Жители Киева после мощного ливня, затопившего многие подземные переходы, развлекались купанием в образовавшихся "озерах", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Youtube канале dtp.kiev.ua.
На видеозаписи можно увидеть, как некий парень, цепляясь за ограждения и рекламный щит, прыгает в огромную лужу. Об уровне воды можно судить по глубине погружения пловца после прыжка.
"Как сегодня молодёжь купалась в дорогожицком озере: можно было не только освежиться но и нырять прямо с моста", – отмечают в подписи к видео.
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Напомним, как сообщал "Апостроф", 25 июля ливень почти полностью остановил движение в Киеве. Так, дождь был такой силы, что через стекло в машине едва удавалось рассмотреть автомобили, стоящие неподалеку.
Жители Киева после мощного ливня, затопившего многие подземные переходы, развлекались купанием в образовавшихся "озерах", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.
Об этом свидетельствует видео, опубликованное на Youtube канале dtp.kiev.ua.
На видеозаписи можно увидеть, как некий парень, цепляясь за ограждения и рекламный щит, прыгает в огромную лужу. Об уровне воды можно судить по глубине погружения пловца после прыжка.
"Как сегодня молодёжь купалась в дорогожицком озере: можно было не только освежиться но и нырять прямо с моста", – отмечают в подписи к видео.
Читайте также: В Сети показали последствия весеннего потопа в Киеве
Напомним, как сообщал "Апостроф", 25 июля ливень почти полностью остановил движение в Киеве. Так, дождь был такой силы, что через стекло в машине едва удавалось рассмотреть автомобили, стоящие неподалеку.
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