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Pink посвятила новый клип однополым парам. Видео

Pink посвятила новый клип однополым парам. ВидеоРолик за несколько дней посмотрели больше миллиона раз.

Американская 38-летняя певица Pink поделилась на своем YouTube-канале новым клипом. Видео снято к композиции Secrets, которая вошла в новый альбом звезды, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Сюжет у ролика прост – певица и герои танцуют на фоне стен с граффити. В клипе показаны как традиционные пары, так и однополые. Сама Pink также появляется в кадре с девушкой.

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В некоторых кадрах певица использует некультурные жесты, показывая средний палец. По всей видимости, так звезда демонстрирует свое отношение к не толерантности людей к однополым парам.

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 Теги: Pink, клип, видео

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Сегодня, 13:44 » Автор: Богдан Процив
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