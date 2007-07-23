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В России расстреляли криминального авторитета. Видео
Главарь банды праздновал освобождение из колонии
Российские правоохранительные органы расследуют убийство криминального авторитета Александра Жестокова. Бывшего лидера одной из местных группировок застрелили в ночь на 27 июль в одном из баров города Новокузнецк, где он праздновал освобождение из колонии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как видно на видео NK-TV, снятых камерой наблюдения, инцидент произошел в разгар праздника – когда Жестоков общался с друзьями, в заведение зашел мужчина в капюшоне и очках и совершил несколько выстрелов ему в спину, после чего покинул заведение.
Из-за начавшейся паники и неразберихи никто не бросился ловить киллера, а сам авторитет скончался на месте.
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Прибывшие на место следователи обнаружили гильзы от пистолета Макарова. Российское телевидение, ссылаясь на Следственный комитет РФ, сообщает, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ведется расследование.
Российские правоохранительные органы расследуют убийство криминального авторитета Александра Жестокова. Бывшего лидера одной из местных группировок застрелили в ночь на 27 июль в одном из баров города Новокузнецк, где он праздновал освобождение из колонии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Как видно на видео NK-TV, снятых камерой наблюдения, инцидент произошел в разгар праздника – когда Жестоков общался с друзьями, в заведение зашел мужчина в капюшоне и очках и совершил несколько выстрелов ему в спину, после чего покинул заведение.
Из-за начавшейся паники и неразберихи никто не бросился ловить киллера, а сам авторитет скончался на месте.
Читайте также: В России стреляли в сына известного криминального авторитета
Прибывшие на место следователи обнаружили гильзы от пистолета Макарова. Российское телевидение, ссылаясь на Следственный комитет РФ, сообщает, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ведется расследование.
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