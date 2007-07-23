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В России расстреляли криминального авторитета. Видео

В России расстреляли криминального авторитета. ВидеоГлаварь банды праздновал освобождение из колонии

Российские правоохранительные органы расследуют убийство криминального авторитета Александра Жестокова. Бывшего лидера одной из местных группировок застрелили в ночь на 27 июль в одном из баров города Новокузнецк, где он праздновал освобождение из колонии, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Как видно на видео NK-TV, снятых камерой наблюдения, инцидент произошел в разгар праздника – когда Жестоков общался с друзьями, в заведение зашел мужчина в капюшоне и очках и совершил несколько выстрелов ему в спину, после чего покинул заведение.

Из-за начавшейся паники и неразберихи никто не бросился ловить киллера, а сам авторитет скончался на месте.

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Прибывшие на место следователи обнаружили гильзы от пистолета Макарова. Российское телевидение, ссылаясь на Следственный комитет РФ, сообщает, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Ведется расследование.

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 Теги: Россия, авторитет

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Сегодня, 18:34 » Автор: Татьяна Ларина
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