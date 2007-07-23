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Смертельная авария на Буковине: столкнулись поезд и микроавтобус. Видео

Смертельная авария на Буковине: столкнулись поезд и микроавтобус. ВидеоЕще семеро пассажиров пострадали, трое из них находятся в реанимации

В селе Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с поездом. В результате этого погибли двое человек, еще семеро пострадали. Об этом сообщает областной отдел коммуникации полиции, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Во время аварии семь человек доставили в больницу, трое из них – в реанимацию.

Правоохранителям сообщили об аварии около 17:30. Уже на месте выяснили, что 62-летний водитель не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. По предварительной информации, на переезде работали световые и звуковые сигналы.

По данным полиции, на момент аварии в салоне микроавтобуса находилось 15 пассажиров, работников одного из частных предприятий. Транспортное средство принадлежит другому предпринимателю, с которым был заключен договор на перевозку работников фирмы. У перевозчика есть лицензия на внутренние перевозки пассажиров.

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Водителя микроавтобуса задержали. По факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. На месте ДТП проводятся первоочередные следственные действия.

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 Теги: Черновицкая область, поезд, автобус

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Сегодня, 20:58 » Автор: Татьяна Ларина
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