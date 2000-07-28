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Лунное затмение 2018: онлайн трансляция. Видео
Это первый случай центрального лунного затмения с 2011 года.
В пятницу, 27 июля, украинцы с жителями из разных уголков мира смогут наблюдать уникальное явление - самое длительное лунное затмение столетия. Оно продлится без малого 4 часа, за это время Луна пройдет через тень Земли и приобретет багровый оттенок, из-за этого ученые прозвали грядущее затмение "кровавым", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Затмение Луны можно будет наблюдать с 22:30 27 июля до 00:14 28 июля по киевскому времени. Ученые также подчеркнули тот факт, что видимость и оттенок спутника Земли, который может варьироваться от кирпичного до кроваво-красного, будут зависеть от местонахождения очевидцев.
Согласно предварительным данным, астрономы ожидают, что полное затмение Луны продлится 1 час 43 минуты, в то время как частичное - 3 часа 55 минут. Самым длительным затмение станет потому, что Луна будет проходить через темную область тени Земли, названную Umbra. Именно Umbra придаст спутнику красноватый блеск.
Ученые также обращают внимание и на тот факт, что лунное затмение 2018 года совпадает с апогеем Луны - моментом, когда спутник достигает своей самой дальней точки по отношению к планете. Поэтому полный Месяц будет казаться наименьшим в этому году, и чтобы пройти тень Земли ему потребуется больше времени.
Читайте также: Украинцы смогут наблюдать редкое лунное затмение
Наблюдать уникальное явление смогут жители Восточной Африки, Центральной и Южной Азии. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии – во время заката.
В пятницу, 27 июля, украинцы с жителями из разных уголков мира смогут наблюдать уникальное явление - самое длительное лунное затмение столетия. Оно продлится без малого 4 часа, за это время Луна пройдет через тень Земли и приобретет багровый оттенок, из-за этого ученые прозвали грядущее затмение "кровавым", пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
Затмение Луны можно будет наблюдать с 22:30 27 июля до 00:14 28 июля по киевскому времени. Ученые также подчеркнули тот факт, что видимость и оттенок спутника Земли, который может варьироваться от кирпичного до кроваво-красного, будут зависеть от местонахождения очевидцев.
Согласно предварительным данным, астрономы ожидают, что полное затмение Луны продлится 1 час 43 минуты, в то время как частичное - 3 часа 55 минут. Самым длительным затмение станет потому, что Луна будет проходить через темную область тени Земли, названную Umbra. Именно Umbra придаст спутнику красноватый блеск.
Ученые также обращают внимание и на тот факт, что лунное затмение 2018 года совпадает с апогеем Луны - моментом, когда спутник достигает своей самой дальней точки по отношению к планете. Поэтому полный Месяц будет казаться наименьшим в этому году, и чтобы пройти тень Земли ему потребуется больше времени.
Читайте также: Украинцы смогут наблюдать редкое лунное затмение
Наблюдать уникальное явление смогут жители Восточной Африки, Центральной и Южной Азии. В Южной Америке, Западной Африке и Европе затмение начнется при восходе Луны, в Восточной Азии и Австралии – во время заката.
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