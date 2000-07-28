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Работники склада установили зрелищный мировой рекорд. Видео

Работники склада установили зрелищный мировой рекорд. Видео Сотрудники логистической компании попали в историю.

Новый рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, установили работники логистической компании Exporta Global, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Как отмечается, сотрудники фирмы выстроили змейкой 1337 складских палет (поддонов) в огромном складе и по команде толкнули первую «костяшку».

Безобидным развлечением кладовщиков Exporta Global заинтересовались представители компании Guinness World Records. Если с обычными костяшками домино зафиксированы десятки рекордов, то сделать то же самое с поддонами раньше никто не догадался.

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Достижение зафиксировали по всем правилам и внесли в Книгу рекордов.

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 Теги: склад, рекорд, принцип домино

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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