» » Камера наблюдения сняла дерзкое убийство главаря российской банды. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Камера наблюдения сняла дерзкое убийство главаря российской банды. Видео

Камера наблюдения сняла дерзкое убийство главаря российской банды. Видео Одного из лидеров банды застрелили в баре, когда он отмечал освобождение из колонии.

В российском Новокузнецке застрелили одного из лидеров банды Запсибовские Александра Жестокова. Киллер убил криминального авторитета на глазах у десятков людей, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Отмечается, что Жестоков месяц назад вышел из колонии, где отбывал срок за вымогательства и убийства.

По данным Telegram-канала 112, в момент убийства Жестоков находился с друзьями в баре. Около часа ночи к нему сзади подошел киллер и произвел из пистолета с глушителем несколько выстрелов, после чего скрылся.

Читайте также: Работники склада установили зрелищный мировой рекорд. Видео

"На кадрах видеозаписи хорошо видно: после убийства хозяина стола в полицию никто не звонит, бандиты по-быстрому "сливаются". Александр Жестоков собрал "запсибовских" в "Джамбуле" на проспекте Металлургов, чтобы отметить свое освобождение из колонии", - говорится в сообщении.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: убийство, банда, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
     105
     0

Похожие новости по теме

Работники склада установили зрелищный мировой рекорд. Видео Работники склада установили зрелищный мировой рекорд. Видео

Сотрудники логистической компании попали в историю.

В России расстреляли криминального авторитета. Видео В России расстреляли криминального авторитета. Видео

Главарь банды праздновал освобождение из колонии

В России показали сюжет об уничтожении главаря банды «Пятнашка». Видео В России показали сюжет об уничтожении главаря банды «Пятнашка». Видео

Точный выстрел произвел наводчик автоматического гранатомёта с позывным Кипиш.

Подробности пожара в известной колонии в России. Видео Подробности пожара в известной колонии в России. Видео

Зрелищные кадры.

Кадры жестокого убийства в столице Грузии. Видео Кадры жестокого убийства в столице Грузии. Видео

Камера зафиксировала убийство в центре Тбилиси.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх