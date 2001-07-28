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В Киеве показали мистический триллер, снятый в Украине. Видео

В Киеве показали мистический триллер, снятый в Украине. Видео Трейлер фильма можно посмотреть в Сети.

Министр культуры Украины Евген Нищук поблагодарил создателей картины за профессиональную работу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.

«Возможно, этот фильм должен был появиться значительно раньше, еще в начале независимости Украины. Но так случилось, что Павел Арье написал эту работу переосмыслено через поколение. Сейчас история Чернобыля подается в мифический образ, как большая легенда, и я уверен, что эта лента будет иметь огромный успех и в Украине, и за рубежом», — заявил Нищук.

В основе киноленты режиссера Владимира Тихого — пьеса современного украинского драматурга Павла Арье «В начале и в конце времен».

Жанр фильма определен как мистический триллер.

«Семья чудаков живет неподалеку с пресловутым Четвертым реактором. Председательствует в семье баба Прися. Она дружит с русалками, подъедает галлюциногенные грибы и награждена орденом «Красной звезды» за то, что в войну ликвидировала двенадцать эсэсовцев. С ней живут внук Вовчик и дочь Слава, которую в свое время бросил муж. Неожиданно их размеренная жизнь заканчивается — баба Прися получает мистическое предупреждение о катастрофе, которая произойдет в ближайшее время», — говорится в описании кинокартины.

Фильм «Брама» создан компанией «Директория Кино» при поддержке Госкино Украины. Киноленту презентовали автор пьесы и соавтор сценария фильма Павел Арье, режиссер фильма и соавтор сценария Владимир Тихий, исполнительница главной роли бабы Приси — Ирма Витовская-Ванца

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Исполнительница роли Славки — Виталина Библив, продюсеры фильма Игорь Савиченко, Марк Супрун иВладимир Филиппов.

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 Теги: Киев, триллер

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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