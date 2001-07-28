Раздел: Видеоновости
В Киеве показали мистический триллер, снятый в Украине. Видео
Трейлер фильма можно посмотреть в Сети.
Министр культуры Украины Евген Нищук поблагодарил создателей картины за профессиональную работу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.
«Возможно, этот фильм должен был появиться значительно раньше, еще в начале независимости Украины. Но так случилось, что Павел Арье написал эту работу переосмыслено через поколение. Сейчас история Чернобыля подается в мифический образ, как большая легенда, и я уверен, что эта лента будет иметь огромный успех и в Украине, и за рубежом», — заявил Нищук.
В основе киноленты режиссера Владимира Тихого — пьеса современного украинского драматурга Павла Арье «В начале и в конце времен».
Жанр фильма определен как мистический триллер.
«Семья чудаков живет неподалеку с пресловутым Четвертым реактором. Председательствует в семье баба Прися. Она дружит с русалками, подъедает галлюциногенные грибы и награждена орденом «Красной звезды» за то, что в войну ликвидировала двенадцать эсэсовцев. С ней живут внук Вовчик и дочь Слава, которую в свое время бросил муж. Неожиданно их размеренная жизнь заканчивается — баба Прися получает мистическое предупреждение о катастрофе, которая произойдет в ближайшее время», — говорится в описании кинокартины.
Фильм «Брама» создан компанией «Директория Кино» при поддержке Госкино Украины. Киноленту презентовали автор пьесы и соавтор сценария фильма Павел Арье, режиссер фильма и соавтор сценария Владимир Тихий, исполнительница главной роли бабы Приси — Ирма Витовская-Ванца
Читайте также: Камера наблюдения сняла дерзкое убийство главаря российской банды. Видео
Исполнительница роли Славки — Виталина Библив, продюсеры фильма Игорь Савиченко, Марк Супрун иВладимир Филиппов.
Министр культуры Украины Евген Нищук поблагодарил создателей картины за профессиональную работу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Народную правду.
«Возможно, этот фильм должен был появиться значительно раньше, еще в начале независимости Украины. Но так случилось, что Павел Арье написал эту работу переосмыслено через поколение. Сейчас история Чернобыля подается в мифический образ, как большая легенда, и я уверен, что эта лента будет иметь огромный успех и в Украине, и за рубежом», — заявил Нищук.
В основе киноленты режиссера Владимира Тихого — пьеса современного украинского драматурга Павла Арье «В начале и в конце времен».
Жанр фильма определен как мистический триллер.
«Семья чудаков живет неподалеку с пресловутым Четвертым реактором. Председательствует в семье баба Прися. Она дружит с русалками, подъедает галлюциногенные грибы и награждена орденом «Красной звезды» за то, что в войну ликвидировала двенадцать эсэсовцев. С ней живут внук Вовчик и дочь Слава, которую в свое время бросил муж. Неожиданно их размеренная жизнь заканчивается — баба Прися получает мистическое предупреждение о катастрофе, которая произойдет в ближайшее время», — говорится в описании кинокартины.
Фильм «Брама» создан компанией «Директория Кино» при поддержке Госкино Украины. Киноленту презентовали автор пьесы и соавтор сценария фильма Павел Арье, режиссер фильма и соавтор сценария Владимир Тихий, исполнительница главной роли бабы Приси — Ирма Витовская-Ванца
Читайте также: Камера наблюдения сняла дерзкое убийство главаря российской банды. Видео
Исполнительница роли Славки — Виталина Библив, продюсеры фильма Игорь Савиченко, Марк Супрун иВладимир Филиппов.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
173
0
Также советуем посмотреть
- Жизнь молодых родителей в прикольных комиксах
- Забавные фотки людей, которым срочно нужен отпуск
- Прикольные фотки, от которых идут мурашки по коже
- Правосудие глазами политиков: подборка сатиричных иллюстраций
- Подборка анекдотов для позитивного завершения рабочей недели
- На Донбассе погиб украинский военный
- Забавные фотки людей, которые умеют находить неприятности
- В Испании чиновник умудрился десять лет не появляться на работе
- В США питон сбежал от хозяев и спрятался в чужом унитазе
- Мечта сладкоежек: в Италии разыскивают дегустатора Nutella
- Девушка выставила нерадивого бойфренда на продажу в разделе «животные»
- 85 тел погибших в Донбассе не идентифицированы, - ВСУ
- В Киеве молодежь устроила веселые купания в огромных лужах
- Умора: система распознавания лиц перепутала политиков с преступниками
- На Закарпатье отправляют все больше пограничников
- Болельщик сделал тату с лицом тренера любимой команды на пикантном месте
- Боевики стягивают артиллерию и танки к линии разграничения на Донбассе
- «Все не как у людей»: Путин дал новый повод для насмешек
- Американцев не на шутку напугал летающий пришелец
- Украина чтит память жертв Скниловской трагедии
- Комбайнер ДиКаприо: сеть насмешила нелепая реклама украинского лицея
- Танцующая на скейте собака покорила YouTube
- В Якутии пришельцы «отключили» на несколько часов Солнце
- На Донбассе за минувшие сутки погиб военный
- "Лишь бы мост не упал!": Сеть потешается над любимым певцом Путина на Крымском
- Забавные собаки, попавшие в неловкое положение
- Пора на диету: Сеть покорил «слегка» располневший кот
- Чехия поддержала "Крымскую декларацию"
- Потешные животные, готовые прийти на помощь
- Забавные мужчины, готовые в любой момент рискнуть жизнью
Оставьте свой комментарий