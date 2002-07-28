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Так выглядит блестящий ракетный удар со стороны украинской армии. Видео
Военные уничтожили ещё одну огневую позицию сепаратистов.
Украинский волонтер Юрий Мисягин обнародовал видео ракетного удара по позиции боевиков незаконных вооруженных формирований в зоне проведения боевых действий Донбассе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.
Соответствующий ролик опубликован в Facebook.
«На все про все времени заняло всего 1,5 минуты. Обнаружили вражеское гнездо. Быстро передали координаты и уничтожили.
- Позицию видишь, откуда по нам работают?
- Так точно.
- запускает птицу.
- ++
- Ну ты снайпер!
Читайте также: В Киеве показали мистический триллер, снятый в Украине. Видео
- Работаем) », - отмечает волонтер в подписи к видео.
Украинский волонтер Юрий Мисягин обнародовал видео ракетного удара по позиции боевиков незаконных вооруженных формирований в зоне проведения боевых действий Донбассе, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на ZiK.
Соответствующий ролик опубликован в Facebook.
«На все про все времени заняло всего 1,5 минуты. Обнаружили вражеское гнездо. Быстро передали координаты и уничтожили.
- Позицию видишь, откуда по нам работают?
- Так точно.
- запускает птицу.
- ++
- Ну ты снайпер!
Читайте также: В Киеве показали мистический триллер, снятый в Украине. Видео
- Работаем) », - отмечает волонтер в подписи к видео.
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