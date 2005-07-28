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В Ужгороде задержали пьяного мужчину, разбивавшего окна. Видео

В Ужгороде задержали пьяного мужчину, разбивавшего окна. Видео Мужчина выпил лишнего и дебоширил.

В сети появилось видео с мужчиной, который крушил дорожные знаки, окна и припаркованные автомобили в Ужгороде, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Соответствующее видео опубликовало в пятницу, 27 июля, местное издание в YouTube.

В частности, отмечено, что в Ужгороде пьяный житель города разбивал дорожные знаки, окна и машины.

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В то же время патрульные полицейские по горячим следам нашли нетрезвого парня.

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 Теги: Ужгород, полиция

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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