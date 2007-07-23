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Впечатляющие кадры испытаний мощных украинских ракет. Видео
Их изготовили по заказу Вооруженных сил Украины
В сети показали впечатляющее видео испытаний украинских ракет. Соответствующий ролик был опубликован на канале Конструкторского бюро "Луч" в YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Мощные ракеты были изготовлены по заказу Вооруженных сил Украины.
"Расчеты комплексов Корсар и Стугна-П успешно выполнили поставленные перед ними задачи и подтвердили высокую надежность и чрезвычайные тактико-технические характеристики новых противотанковых управляемых ракет, которые уже в ближайшие время усилят подразделения Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.
Военные отобрали несколько ракет из партии, чтобы их испытать. Бойцы провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым.
Ранее в сети показали изобретение для ВСУ, которое поможет сохранить жизни бойцам.
Волонтер отметил, что устройством скоро будут оснащены подразделения 92-й бригады, которая сейчас находится в районе Авдеевки.
Читайте также: Впечатляющие кадры испытаний украинской боевой ракеты. Видео
"Все подразделения 92-й бригады, которая сейчас в районе Авдеевки, скоро будут обеспечены этим удивительным украинским изобретением. Также ими будет полностью доукомплектован батальон "Айдар". В районе поселка Желобок – это для них будет хорошее подспорье", - добавил Юрий Мысягин.
В сети показали впечатляющее видео испытаний украинских ракет. Соответствующий ролик был опубликован на канале Конструкторского бюро "Луч" в YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Україна
Мощные ракеты были изготовлены по заказу Вооруженных сил Украины.
"Расчеты комплексов Корсар и Стугна-П успешно выполнили поставленные перед ними задачи и подтвердили высокую надежность и чрезвычайные тактико-технические характеристики новых противотанковых управляемых ракет, которые уже в ближайшие время усилят подразделения Вооруженных сил Украины", - сказано в сообщении.
Военные отобрали несколько ракет из партии, чтобы их испытать. Бойцы провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым.
Ранее в сети показали изобретение для ВСУ, которое поможет сохранить жизни бойцам.
Волонтер отметил, что устройством скоро будут оснащены подразделения 92-й бригады, которая сейчас находится в районе Авдеевки.
Читайте также: Впечатляющие кадры испытаний украинской боевой ракеты. Видео
"Все подразделения 92-й бригады, которая сейчас в районе Авдеевки, скоро будут обеспечены этим удивительным украинским изобретением. Также ими будет полностью доукомплектован батальон "Айдар". В районе поселка Желобок – это для них будет хорошее подспорье", - добавил Юрий Мысягин.
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