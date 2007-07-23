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В Майами обвалился 12-этажный дом. Видео

В Майами обвалился 12-этажный дом. ВидеоЗдание должны были разобрать по секциям на этой неделе и велись подготовительные работы

В Майами 12-этажное здание, которое готовили к сносу, бесконтрольно рухнуло. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости

Один человек пострадал - 46-летний мужчина госпитализирован в критическом состоянии. По словам полиции, он в момент обрушения был снаружи здания.

Поисковые и спасательные работы закончились и теперь правоохранители ведут уголовное дело, чтобы выяснить причины обвала и кто несет за это ответственность.

Инспекторы подтвердили, что соседние здания надежные и им не грозит обрушение.

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Здание должны были разобрать по секциям на этой неделе.

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 Теги: Майами, дом

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Сегодня, 13:38 » Автор: Татьяна Ларина
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