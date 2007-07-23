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В Майами обвалился 12-этажный дом. Видео
Здание должны были разобрать по секциям на этой неделе и велись подготовительные работы
В Майами 12-этажное здание, которое готовили к сносу, бесконтрольно рухнуло. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости
Один человек пострадал - 46-летний мужчина госпитализирован в критическом состоянии. По словам полиции, он в момент обрушения был снаружи здания.
Поисковые и спасательные работы закончились и теперь правоохранители ведут уголовное дело, чтобы выяснить причины обвала и кто несет за это ответственность.
Инспекторы подтвердили, что соседние здания надежные и им не грозит обрушение.
Читайте также: На Крещатике обвалился фасад дома
Здание должны были разобрать по секциям на этой неделе.
В Майами 12-этажное здание, которое готовили к сносу, бесконтрольно рухнуло. Об этом передает Хроника.инфо со ссылкой на ЛIГА.Новости
Один человек пострадал - 46-летний мужчина госпитализирован в критическом состоянии. По словам полиции, он в момент обрушения был снаружи здания.
Поисковые и спасательные работы закончились и теперь правоохранители ведут уголовное дело, чтобы выяснить причины обвала и кто несет за это ответственность.
Инспекторы подтвердили, что соседние здания надежные и им не грозит обрушение.
Читайте также: На Крещатике обвалился фасад дома
Здание должны были разобрать по секциям на этой неделе.
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