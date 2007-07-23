» » Крестный ход УПЦ КП 2018: что происходит в центре Киева. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Крестный ход УПЦ КП 2018: что происходит в центре Киева. Видео

Крестный ход УПЦ КП 2018: что происходит в центре Киева. ВидеоВ субботу, 28 июля, в Украине отмечают 1030-летие крещения Киевской-Руси Украины.

Смотрите онлайн видеотрансляцию крестного хода, организованного Украинской православной церковью Киевского патриархата (УПЦ МП), пишет Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Трансляция крестного хода началась в 12:00.

Торжественные мероприятия начались на Владимирской горке возле памятника Святому равноапостольному князю Владимиру Великому. Там выступил и президент Украины Петр Порошенко.

Читайте также: В центре Киева верующие УПЦ КП провели Крестный ход

После речи президента Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отслужил праздничную литургию.








Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Киев, крестный ход

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 15:43 » Автор: Татьяна Ларина
     103
     0

Похожие новости по теме

Во время крестного хода УПЦ МП в Киеве задержали националистов. Видео Во время крестного хода УПЦ МП в Киеве задержали националистов. Видео

Националистов задержали, когда крестный ход проходил по Грушевского.

Крестный ход УПЦ КП в Киеве. Видео Крестный ход УПЦ КП в Киеве. Видео

Люди пройдут от Владимирского собора к Владимирской горке.

Во время крестного хода в Киеве серьезных правонарушений не было. Видео Во время крестного хода в Киеве серьезных правонарушений не было. Видео

Правоохранители проверяли подозрительных людей.

Онлайн-трансляция Крестного хода в Киеве. Видео Онлайн-трансляция Крестного хода в Киеве. Видео

Паломники передвигаются по центру столицы.

Крестный ход УПЦ МП пытались забросать яйцами. Видео Крестный ход УПЦ МП пытались забросать яйцами. Видео

Протестующие попытались атаковать участников шествия, однако серьезных столкновений удалось избежать.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх