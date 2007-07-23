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В Сети показали высадку нелегалов в Испании. Видео
30 человек на надувной лодке подплыли к пляжу недалеко от Альхесирас.
Только за последнюю неделю на побережье Испании высадились уже более 1600 нелегальных мигрантов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Издание Daily Mail опубликовало видео, на котором нелегальные мигранты из стран Африки высаживаются на побережье Испании, а затем хаотично разбегаются.
Как видно на видео, примерно 30 человек на надувной лодке подплыли к пляжу недалеко от испанского портового города Альхесирас. После того, как мигранты высадились на берег, они разбежались в разные стороны по пляжу, чтобы сотрудники береговой охраны не смогли их поймать.
Читайте также: Спецназовцы показали высадку с вертолета на судно. Видео
Как пишет издание, за последнюю неделю таким способом на побережье Испании высадились уже более 1600 мигрантов. Отмечается, что мигранты начинают свой путь на побережье Марокко, переплывая Гибралтарский пролив на надувных лодках.
Только за последнюю неделю на побережье Испании высадились уже более 1600 нелегальных мигрантов.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Издание Daily Mail опубликовало видео, на котором нелегальные мигранты из стран Африки высаживаются на побережье Испании, а затем хаотично разбегаются.
Как видно на видео, примерно 30 человек на надувной лодке подплыли к пляжу недалеко от испанского портового города Альхесирас. После того, как мигранты высадились на берег, они разбежались в разные стороны по пляжу, чтобы сотрудники береговой охраны не смогли их поймать.
Читайте также: Спецназовцы показали высадку с вертолета на судно. Видео
Как пишет издание, за последнюю неделю таким способом на побережье Испании высадились уже более 1600 мигрантов. Отмечается, что мигранты начинают свой путь на побережье Марокко, переплывая Гибралтарский пролив на надувных лодках.
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