» » В Стамбуле зрелищно обрушился четырехэтажный дом. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Стамбуле зрелищно обрушился четырехэтажный дом. Видео

В Стамбуле зрелищно обрушился четырехэтажный дом. Видео Здание было подтоплено дождями.

Продолжительные ливни стали причиной разрушения многоэтажного жилого дома в Стамбуле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Сильные дожди разрушили фундамент четырехэтажного здания, из-за чего, дом полностью разрушился.

Изначально, обвалилась стена с креплениями, на нее опиралось здание.

Читайте также: Камера наблюдения сняла дерзкое убийство главаря российской банды. Видео

После рухнула вся постройка, но, всех жильцов успели эвакуировать.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Турция, дом, разрушение

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 00:52 » Автор: Евгений Шевченко
     257
     0

Похожие новости по теме

Камера наблюдения сняла дерзкое убийство главаря российской банды. Видео Камера наблюдения сняла дерзкое убийство главаря российской банды. Видео

Одного из лидеров банды застрелили в баре, когда он отмечал освобождение из колонии.

В Стамбуле из-за ливней рухнул дом. Видео В Стамбуле из-за ливней рухнул дом. Видео

Рядом с жилым домом возводили еще одно здание.

В Стамбуле обрушился четырехэтажный жилой дом. Видео В Стамбуле обрушился четырехэтажный жилой дом. Видео

Сначала упала стена с креплениями, что поддерживала здание, а затем и весь дом.

Камера наблюдения сняла дерзкое ограбление магазина Apple. Видео Камера наблюдения сняла дерзкое ограбление магазина Apple. Видео

Менее чем за 20 секунд магазин ограбили почти на 30 тысяч долларов.

В Стамбуле обрушился многоэтажный дом. Видео В Стамбуле обрушился многоэтажный дом. Видео

Как минимум один человек погиб и пятеро ранены.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх