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В Стамбуле зрелищно обрушился четырехэтажный дом. Видео
Здание было подтоплено дождями.
Продолжительные ливни стали причиной разрушения многоэтажного жилого дома в Стамбуле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Сильные дожди разрушили фундамент четырехэтажного здания, из-за чего, дом полностью разрушился.
Изначально, обвалилась стена с креплениями, на нее опиралось здание.
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После рухнула вся постройка, но, всех жильцов успели эвакуировать.
Продолжительные ливни стали причиной разрушения многоэтажного жилого дома в Стамбуле, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.
Сильные дожди разрушили фундамент четырехэтажного здания, из-за чего, дом полностью разрушился.
Изначально, обвалилась стена с креплениями, на нее опиралось здание.
Читайте также: Камера наблюдения сняла дерзкое убийство главаря российской банды. Видео
После рухнула вся постройка, но, всех жильцов успели эвакуировать.
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