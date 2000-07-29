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Огромная рыба проглотила акулу, попавшуюся на крючок рыбаков. Видео
Видеоролик сняли в США.
Неподалеку от побережья Флориды капитан рыболовного судна снял на видео нападение атлантического гигантского групера на акулу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на New-S.
Видео было опубликовано на YouTube. На кадрах видеоролика можно наблюдать как небольшая акула попалась на крючок рыболовов.
Одновременно с этим, к ней подплыл огромный групер, после чего схватил ее и потянул на глубину.
Групер выплюнул акулу через 5-10 минут после захвата.
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"Они ищут любой простой источник пищи, поэтому, если они думают, что могут проглотить большую рыбу, они едят ее", - поделился капитан судна.
Неподалеку от побережья Флориды капитан рыболовного судна снял на видео нападение атлантического гигантского групера на акулу, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на New-S.
Видео было опубликовано на YouTube. На кадрах видеоролика можно наблюдать как небольшая акула попалась на крючок рыболовов.
Одновременно с этим, к ней подплыл огромный групер, после чего схватил ее и потянул на глубину.
Групер выплюнул акулу через 5-10 минут после захвата.
Читайте также: В Стамбуле зрелищно обрушился четырехэтажный дом. Видео
"Они ищут любой простой источник пищи, поэтому, если они думают, что могут проглотить большую рыбу, они едят ее", - поделился капитан судна.
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