» » Гавайский серфингист показал, как выглядит волна изнутри. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Гавайский серфингист показал, как выглядит волна изнутри. Видео

Гавайский серфингист показал, как выглядит волна изнутри. Видео Удивительные кадры сняли около Африки.

Уроженец Гавайских островов Коа Смит приехал в Намибию и прокатился на волне у побережья Африки, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Протяженность побережья в этом месте составляет около одной мили (1,6 км).

Читайте также: Огромная рыба проглотила акулу, попавшуюся на крючок рыбаков. Видео

Свое катание 23-летний парень снял на видео с помощью камеры GoPro и дрона.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: волна, серфинг, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 06:52 » Автор: Евгений Шевченко
     189
     0

Похожие новости по теме

Огромная рыба проглотила акулу, попавшуюся на крючок рыбаков. Видео Огромная рыба проглотила акулу, попавшуюся на крючок рыбаков. Видео

Видеоролик сняли в США.

Гигантский окунь атаковал небольшую акулу. Видео Гигантский окунь атаковал небольшую акулу. Видео

Небольшая акула попалась на крючок рыбаков и пыталась освободиться.

Бразильский серфингист установил зрелищный рекорд. Видео Бразильский серфингист установил зрелищный рекорд. Видео

Мужчина прокатился на волне высотой почти 25 метров.

Кадры с камеры GoPro, пролежавшей на дне озера около года. Видео Кадры с камеры GoPro, пролежавшей на дне озера около года. Видео

Несмотря на то, что камера пришла в негодность, ее карта памяти сохранилась в целости.

Стая китов-убийц набросилась на акулу. Видео Стая китов-убийц набросилась на акулу. Видео

Охоту китов на акулу сняли с беспилотника.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх