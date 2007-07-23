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Раздел: Видеоновости  
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Керченский мост показали с высоты птичьего полета. Видео

Керченский мост показали с высоты птичьего полета. ВидеоВ сети показали пустынный Керченский мост в разгар летнего сезона.

Недавно "Kerch.FM" опубликовало видео на своем YouTube-аккаунте, показывая всем, как выглядит Крымский мост, которым оккупанты соединили аннексированный полуостров с Россией через Керченский пролив, с высоты птичьего полета.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК-Украина.

На кадрах этого видео прекрасно видно, что даже в разгар летнего сезона на Крымском мосту автомобили – это большая редкость. В свою же очередь, оккупационная власть анонсирует постоянную загруженность моста, и даже наличие пробок. По факту, на трассе сооружения лишь изредка проезжает несколько автомобилей.

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Стоит отметить, что в утреннее и вечернее время, количество машин проезжающих по этому сооружению близится к нулю, и, незаконно построенный мост, становится практически пустым.

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 Теги: Керченский мост, Крым

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Сегодня, 09:06 » Автор: Ирина Шевченко
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