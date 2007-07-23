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На Россию обрушилась разрушительная стихия: впечатляющие кадры. Видео

На Россию обрушилась разрушительная стихия: впечатляющие кадры. ВидеоПоявились видео жуткого наводнения с ураганом в России.

В пятницу, 27 июля, в Кисловодске (Россия) прошел ураган с дождем, который был настолько сильным, что своими порывами сносил автомобили и людей.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Так, сильным ураганом выкорчевало 28 деревьев. По данным центра ЧС и ГО погибших и пропавших без вести нет. При этом, четыре человека получили травмы различной степени тяжести и обратились в травмпункт.

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Кроме того, одного мужчину госпитализировали в городскую больницу, после того как его придавило деревом в автомобиле. На улицах города машины передвигались вплавь.





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 Теги: Россия, ураган

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Сегодня, 10:29 » Автор: Ирина Шевченко
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