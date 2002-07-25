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Смертельная авария под Ровно: кадры с места трагедии. Видео

Смертельная авария под Ровно: кадры с места трагедии. ВидеоЖенщина с детьми попала в смертельное ДТП.

В субботу, 28 июля, возле поселка Мизоч Здолбуновского района (Ровенская область) произошло смертельное ДТП, в которое попала женщина с двумя детьми.

Об этом сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Апостроф.

Так, водитель автомобиля SKODA Octavia на закругленном участке дороги не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части. В момент, когда он летел за пределы проезжей части, он сбил женщину, которая шла по обочине вместе с двумя несовершеннолетними детьми.

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В результате полученных травм 48-летняя жительница Квасилова погибла. Кроме того, дети семи и десяти лет оказались с травмами в больнице.

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 Теги: ДТП, погибшие

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Сегодня, 13:06 » Автор: Ирина Шевченко
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