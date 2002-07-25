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На Калифорнию обрушился огненный торнадо. Видео
Десятки тысяч американцев покинули свои дома.
На севере Калифорнии введен режим чрезвычайной ситуации. Крупные лесные пожары сожгли уже более 500 жилых домов. Особенно пострадали округа Шаста и Мендосино. Отсюда пришлось эвакуировать уже не менее 50 тысяч человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Погибли двое пожарных. Найдены мертвыми 70-летня Мелоди Бледсоу и ее внуки — пятилетняя Эмили Робертс и четырехлетний Джеймс Робертс. Пожилая женщина не смогла увезти детей из зоны бедствия.
Лесной пожар, как считает полиция, начался еще в понедельник, 23 июля, из-за поломки в автомобиле. Произошло короткое замыкание, машина загорелась, сильный ветер подхватил пламя…
Дальше все развивалось с невероятной скоростью. Жители Шасты и Мендосино столкнулись с довольно редким явлением — огненным смерчем. Это вращающийся вихрь, который состоит из воздуха, пепла и огня. Они образуются, когда поднимающийся горячий воздух начинает вращаться по кругу и образует вихрь, который вбирает в себя воспламеняющиеся газы и горящие остатки растительности.
Огненные смерчи, как правило, длятся лишь несколько минут, но они опасны, поскольку могут быстро перемещаться. При этом их высота достигает нескольких метров, а температура внутри вихря поднимается до 1090 градусов!
Огненный смерч в Шасте выворачивал деревья с корнем и опрокидывал автомобили. Представитель пожарной службы Калифорнии Кен Пимлотт выступил 27 июля с предупреждением: «Мы наблюдаем вихри пламени. Это можно в буквальном смысле слова описать как торнадо. Из-за сильного ветра огонь превратился в ураган, который вырывает с корнем деревья, опрокидывает автомобили, портит дорожное покрытие. Это крайняя степень опасности. Всем нужно беречь себя и срочно эвакуироваться».
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По данным на вечер 28 июля пожарным удалось локализовать лишь 10 процентов возгораний. В Мендосино ситуация только ухудшилась. Теперь огонь угрожает нескольким тысячам домов. Приостановлено движение транспорта, включая пассажирские поезда.
На севере Калифорнии введен режим чрезвычайной ситуации. Крупные лесные пожары сожгли уже более 500 жилых домов. Особенно пострадали округа Шаста и Мендосино. Отсюда пришлось эвакуировать уже не менее 50 тысяч человек.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Погибли двое пожарных. Найдены мертвыми 70-летня Мелоди Бледсоу и ее внуки — пятилетняя Эмили Робертс и четырехлетний Джеймс Робертс. Пожилая женщина не смогла увезти детей из зоны бедствия.
Лесной пожар, как считает полиция, начался еще в понедельник, 23 июля, из-за поломки в автомобиле. Произошло короткое замыкание, машина загорелась, сильный ветер подхватил пламя…
Дальше все развивалось с невероятной скоростью. Жители Шасты и Мендосино столкнулись с довольно редким явлением — огненным смерчем. Это вращающийся вихрь, который состоит из воздуха, пепла и огня. Они образуются, когда поднимающийся горячий воздух начинает вращаться по кругу и образует вихрь, который вбирает в себя воспламеняющиеся газы и горящие остатки растительности.
Огненные смерчи, как правило, длятся лишь несколько минут, но они опасны, поскольку могут быстро перемещаться. При этом их высота достигает нескольких метров, а температура внутри вихря поднимается до 1090 градусов!
Огненный смерч в Шасте выворачивал деревья с корнем и опрокидывал автомобили. Представитель пожарной службы Калифорнии Кен Пимлотт выступил 27 июля с предупреждением: «Мы наблюдаем вихри пламени. Это можно в буквальном смысле слова описать как торнадо. Из-за сильного ветра огонь превратился в ураган, который вырывает с корнем деревья, опрокидывает автомобили, портит дорожное покрытие. Это крайняя степень опасности. Всем нужно беречь себя и срочно эвакуироваться».
Читайте также: Смертельная авария под Ровно: кадры с места трагедии. Видео
По данным на вечер 28 июля пожарным удалось локализовать лишь 10 процентов возгораний. В Мендосино ситуация только ухудшилась. Теперь огонь угрожает нескольким тысячам домов. Приостановлено движение транспорта, включая пассажирские поезда.
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