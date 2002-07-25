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В Санкт-Петербурге военный катер протаранил мост: кадры ЧП. Видео
В Минобороны РФ уже открестились от инцидента.
В России сегодня празднуют День военно-морского флота, парады проходили в Санкт-Петербурге и даже у побережья Сирии. Однако в северной столице РФ произошел неприятный инцидент.
Парад транслировался на российских каналах, и видео инцидента уже попало в YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Стоит отметить, что именно в Питере российский моряки опозорились – корабль врезался в опору моста. Возможно, это даже произошло на глаза у президента РФ Владимира Путина, который присутствовал и поздравлял военнослужащих. Также был на параде и министр обороны Сергей Шойгу.
На видео можно увидеть, как военный катер не смог завернуть и врезался в опору моста. Также было видно, что пострадавших не было, моряков лишь прилично потрясло.
А вот российское военное руководство и вовсе решило опровергнуть факт столкновения катера. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
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"Никаких инцидентов во время прохождения парадного строя кораблей 29 июля по акватории Невы во время главного военно-морского парада не было", – прокомментировали в военном ведомстве.
В России сегодня празднуют День военно-морского флота, парады проходили в Санкт-Петербурге и даже у побережья Сирии. Однако в северной столице РФ произошел неприятный инцидент.
Парад транслировался на российских каналах, и видео инцидента уже попало в YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Стоит отметить, что именно в Питере российский моряки опозорились – корабль врезался в опору моста. Возможно, это даже произошло на глаза у президента РФ Владимира Путина, который присутствовал и поздравлял военнослужащих. Также был на параде и министр обороны Сергей Шойгу.
На видео можно увидеть, как военный катер не смог завернуть и врезался в опору моста. Также было видно, что пострадавших не было, моряков лишь прилично потрясло.
А вот российское военное руководство и вовсе решило опровергнуть факт столкновения катера. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Читайте также: Арнольд Шварценеггер на личном танке уничтожил лимузин. Видео
"Никаких инцидентов во время прохождения парадного строя кораблей 29 июля по акватории Невы во время главного военно-морского парада не было", – прокомментировали в военном ведомстве.
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