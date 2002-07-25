» » В Санкт-Петербурге военный катер протаранил мост: кадры ЧП. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

В Санкт-Петербурге военный катер протаранил мост: кадры ЧП. Видео

В Санкт-Петербурге военный катер протаранил мост: кадры ЧП. ВидеоВ Минобороны РФ уже открестились от инцидента.

В России сегодня празднуют День военно-морского флота, парады проходили в Санкт-Петербурге и даже у побережья Сирии. Однако в северной столице РФ произошел неприятный инцидент.

Парад транслировался на российских каналах, и видео инцидента уже попало в YouTube, передает Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Стоит отметить, что именно в Питере российский моряки опозорились – корабль врезался в опору моста. Возможно, это даже произошло на глаза у президента РФ Владимира Путина, который присутствовал и поздравлял военнослужащих. Также был на параде и министр обороны Сергей Шойгу.

На видео можно увидеть, как военный катер не смог завернуть и врезался в опору моста. Также было видно, что пострадавших не было, моряков лишь прилично потрясло.

А вот российское военное руководство и вовсе решило опровергнуть факт столкновения катера. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Читайте также: Арнольд Шварценеггер на личном танке уничтожил лимузин. Видео

"Никаких инцидентов во время прохождения парадного строя кораблей 29 июля по акватории Невы во время главного военно-морского парада не было", – прокомментировали в военном ведомстве.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: военный катер, ЧП

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 17:45 » Автор: Ирина Шевченко
     167
     0

Похожие новости по теме

Арнольд Шварценеггер на личном танке уничтожил лимузин. Видео Арнольд Шварценеггер на личном танке уничтожил лимузин. Видео

Видео снято для программы Make It.

Катер на полном ходу протаранил лодку рыбаков. Видео Катер на полном ходу протаранил лодку рыбаков. Видео

Камера, которая была у мужчин с собой, зафиксировала момент столкновения.

На репетиции парада в честь Дня ВМФ Шойгу перепутали с Путиным. Видео На репетиции парада в честь Дня ВМФ Шойгу перепутали с Путиным. Видео

Шойгу ушел во время приветствия, когда адмирал назвал его верховным главнокомандующим.

В Петербурге спустили на воду военный ледокол. Видео В Петербурге спустили на воду военный ледокол. Видео

Такие ледоколы предназначены для обеспечения деятельности военно-морского флота в арктической зоне.

В России сгорел автобус, врезавшийся в опору моста. Видео В России сгорел автобус, врезавшийся в опору моста. Видео

В ДТП пострадали семь человек.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх