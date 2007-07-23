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В Сети показали спецоперацию по захвату африканских обезьян в Одессе. Видео

В Сети показали спецоперацию по захвату африканских обезьян в Одессе. Видео Люди боятся, что дальше к ним придут львы с крокодилами.

Спецоперация по задержанию группы африканских обезьян готовят жители дачного кооператива "Лебедь" в Одесской области.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Уже две недели их сады и огороды захватили зеленые обезьянки. Люди уверяют, животные сбежали из частного зверинца, на окраине села.

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А на днях вслед за приматами якобы сбежал олень.

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Сегодня, 19:18 » Автор: Едгар Букмирза
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