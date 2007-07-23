В Сети показали спецоперацию по захвату африканских обезьян в Одессе. Видео

Люди боятся, что дальше к ним придут львы с крокодилами.



Спецоперация по задержанию группы африканских обезьян готовят жители дачного кооператива "Лебедь" в Одесской области.



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Уже две недели их сады и огороды захватили зеленые обезьянки. Люди уверяют, животные сбежали из частного зверинца, на окраине села.



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А на днях вслед за приматами якобы сбежал олень.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Спецоперация по задержанию группы африканских обезьян готовят жители дачного кооператива "Лебедь" в Одесской области.Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua Уже две недели их сады и огороды захватили зеленые обезьянки. Люди уверяют, животные сбежали из частного зверинца, на окраине села.А на днях вслед за приматами якобы сбежал олень.