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В Сети появился трейлер о покойном актере "Форсажа". Видео
Кинолента будет богата на архивные кадры.
В сети опубликовали долгожданный трейлер о звезде фильма "Форсаж" Поле Уокере. За несколько дней анонс документальной киноленты собрал более 700 тысяч просмотров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Известная киностудия Paramount Network днях представила трейлер к документальному фильму о голливудском красавце Поле Уокере, который в 2013 году умер в результате жуткого ДТП. Режиссер киноленты – опытный Адриан Бейтенхейс, который является автором документального фильма о Хите Леджере.
Родственники, друзья и коллеги по работе согласились сняться в киноленте "Я – Пол Уокер". Фильм расскажет поклонникам о семейной и личной жизни актера, жизнь которого оборвалась в возрасте 40 лет. Также кинолента будет богата на архивные кадры, которые предоставили родные погибшего Пола Уокера.
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Согласно анонсу, премьера фильма запланирована на 11 августа 2018 года. Авторы киноленты уверены, что "Я – Пол Волкер" будет иметь не меньшую популярность, чем сам актер.
В сети опубликовали долгожданный трейлер о звезде фильма "Форсаж" Поле Уокере. За несколько дней анонс документальной киноленты собрал более 700 тысяч просмотров.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Известная киностудия Paramount Network днях представила трейлер к документальному фильму о голливудском красавце Поле Уокере, который в 2013 году умер в результате жуткого ДТП. Режиссер киноленты – опытный Адриан Бейтенхейс, который является автором документального фильма о Хите Леджере.
Родственники, друзья и коллеги по работе согласились сняться в киноленте "Я – Пол Уокер". Фильм расскажет поклонникам о семейной и личной жизни актера, жизнь которого оборвалась в возрасте 40 лет. Также кинолента будет богата на архивные кадры, которые предоставили родные погибшего Пола Уокера.
Читайте также: В Сети появился последний трейлер перед выходом Far Cry 5. Видео
Согласно анонсу, премьера фильма запланирована на 11 августа 2018 года. Авторы киноленты уверены, что "Я – Пол Волкер" будет иметь не меньшую популярность, чем сам актер.
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