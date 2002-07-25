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Американский рэпер вышел в эфир с огнестрельным ранением. Видео
Рэпера отпустили из больницы домой.
Американский рэпер и блогер Boonk Gang во время прямого эфира в социальной сети показал окровавленные пулевые ранения. Позже у себя в Twitter он опубликовал фотографию из больничной палаты, на которой видно, что у музыканта перевязана нога.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
"Получил два ранения, но я цел", — говорится в комментарии к фотографии.
Поклонники предполагают, что это может быть простой пиар-ход, ведь у репера уже сложилась довольно скандальная репутация. Однако, большинство из них все-таки пожелали музыканту скорейшего выздоровления.
Пока что не сообщается, в каком именно инциденте пострадал репер.
Через несколько часов рэпера отпустили из больницы домой. О чем он оповестил поклонников в микроблоге.
"Нас стреляют ежедневно, но я крутышка", — написал довольный выживший.
Читайте также: У Киева нашли тело 23-летнего парня с огнестрельным ранением
Ранее сообщалось, что в Майами посреди улицы застрелили известного рэпера из Флориды XXXTentacion (Джасим Дуэйн Онфре).
Американский рэпер и блогер Boonk Gang во время прямого эфира в социальной сети показал окровавленные пулевые ранения. Позже у себя в Twitter он опубликовал фотографию из больничной палаты, на которой видно, что у музыканта перевязана нога.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
"Получил два ранения, но я цел", — говорится в комментарии к фотографии.
Поклонники предполагают, что это может быть простой пиар-ход, ведь у репера уже сложилась довольно скандальная репутация. Однако, большинство из них все-таки пожелали музыканту скорейшего выздоровления.
Пока что не сообщается, в каком именно инциденте пострадал репер.
Через несколько часов рэпера отпустили из больницы домой. О чем он оповестил поклонников в микроблоге.
"Нас стреляют ежедневно, но я крутышка", — написал довольный выживший.
Читайте также: У Киева нашли тело 23-летнего парня с огнестрельным ранением
Ранее сообщалось, что в Майами посреди улицы застрелили известного рэпера из Флориды XXXTentacion (Джасим Дуэйн Онфре).
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