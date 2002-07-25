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Американский рэпер вышел в эфир с огнестрельным ранением. Видео

Американский рэпер вышел в эфир с огнестрельным ранением. ВидеоРэпера отпустили из больницы домой.

Американский рэпер и блогер Boonk Gang во время прямого эфира в социальной сети показал окровавленные пулевые ранения. Позже у себя в Twitter он опубликовал фотографию из больничной палаты, на которой видно, что у музыканта перевязана нога.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.

"Получил два ранения, но я цел", — говорится в комментарии к фотографии.

Поклонники предполагают, что это может быть простой пиар-ход, ведь у репера уже сложилась довольно скандальная репутация. Однако, большинство из них все-таки пожелали музыканту скорейшего выздоровления.

Пока что не сообщается, в каком именно инциденте пострадал репер.

Через несколько часов рэпера отпустили из больницы домой. О чем он оповестил поклонников в микроблоге.

"Нас стреляют ежедневно, но я крутышка", — написал довольный выживший.

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Ранее сообщалось, что в Майами посреди улицы застрелили известного рэпера из Флориды XXXTentacion (Джасим Дуэйн Онфре).


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 Теги: Американский рэпер, эфир, Видео

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Сегодня, 22:54 » Автор: Едгар Букмирза
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