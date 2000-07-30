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Netflix представил трейлер новой романтической комедии. Видео

Netflix представил трейлер новой романтической комедии. Видео Экранизация намечена на конец лета.

Фильм - экранизация одноименной книги Дженни Хан. Сюжет рассказывает о школьнице, которая боится признаться в любви парням, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Ленту поставила Сьюзан Джонсон («Кэрри Пилби»).

Главные роли исполнили Джон Корбетт, Ноа Сентинео, Эмилия Баранак и Исраэль Бруссар.

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В библиотеке Netflix картина появится 17 августа.

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 Теги: Netflix, комедия

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Сегодня, 00:09 » Автор: Евгений Шевченко
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