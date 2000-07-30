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В Николаеве задержали пьяного дебошира. Видео

В Николаеве задержали пьяного дебошира. Видео Мужчина цеплялся к прохожим, провоцируя их на драку.

В воскресенье вечером, 29 июля, на спецлинию 102 поступил звонок о том, что на дороге, которая ведет к пешеходному мосту со стороны Нижнего Бамма пьяный пешеход цепляется к прохожим, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 0512.

На место происшествия прибыл наряд полиции, который обнаружил мужчину с явными признаками сильного алкогольного опьянения, а также с телесными повреждениями в области головы.

На место была вызвана "скорая". В момент, когда мужчину пытались посадить в скорую помощь он стал проявлять агрессию к полицейским.

По словам свидетелей, до прибытия экипажа патрульной полиции мужчина неоднократно цеплялся к прохожим провоцируя их на драку.

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На данный момент ведутся разбирательства.

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 Теги: Николаев, задержание

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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