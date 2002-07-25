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В Мариуполе уходивший от погони автомобиль попал в ДТП. Видео

В Мариуполе уходивший от погони автомобиль попал в ДТП. Видео ВАЗ врезался в Daewoo Lanos.

В центре Мариуполя 29 июля произошло ДТП с участием военных и полицейскими, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua.

Автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился военнослужащий, пытался уйти от преследовавшей его патрульной полиции.

В результате произошло столкновение с другим легковым авто Daewoo Lanos, который стоял перед светофором. Пассажиры Daewoo Lanos пострадали в ДТП. Их госпитализировали.

На месте ДТП работали сотрудники полиции и представители военной службы.

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Что стало причиной преследования полицейских, не сообщается.

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 Теги: Мариуполь, ДТП

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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Автомобиль пытался уйти от столкновения.

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