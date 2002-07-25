В Мариуполе уходивший от погони автомобиль попал в ДТП. Видео

ВАЗ врезался в Daewoo Lanos.



В центре Мариуполя 29 июля произошло ДТП с участием военных и полицейскими, сообщает



Автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился военнослужащий, пытался уйти от преследовавшей его патрульной полиции.



В результате произошло столкновение с другим легковым авто Daewoo Lanos, который стоял перед светофором. Пассажиры Daewoo Lanos пострадали в ДТП. Их госпитализировали.



На месте ДТП работали сотрудники полиции и представители военной службы.



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Что стало причиной преследования полицейских, не сообщается.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В центре Мариуполя 29 июля произошло ДТП с участием военных и полицейскими, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Страна.ua Автомобиль ВАЗ, за рулем которого находился военнослужащий, пытался уйти от преследовавшей его патрульной полиции.В результате произошло столкновение с другим легковым авто Daewoo Lanos, который стоял перед светофором. Пассажиры Daewoo Lanos пострадали в ДТП. Их госпитализировали.На месте ДТП работали сотрудники полиции и представители военной службы.Что стало причиной преследования полицейских, не сообщается.



