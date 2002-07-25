Создан велосипед с самым легким вращением педалей и без цепи. Видео

Прототип показали на выставке Eurobike.



Велосипед, не смотря на желание некоторых списать его во «вчерашний день», никак не хочет покидать арену наиболее популярных видов транспорта, лишь приобретая со временем все более совершенные качества, сообщает



Очередная новинка этого нестареющего байка – конструктивное решение, устраняющее привычную для велосипеда цепь. Именно таким уникальным свойством обладает концепт DrivEn, который представила на выставке Eurobike 2018 компания CeramicSpeed.



Вместо привычной металлической цепи у этого велосипеда вал, но не такой, как у машины или мотоцикла, а легкий и гибкий, выполненный из углеродного волокна. С обеих сторон этого вала располагаются специальные подшипники из керамики, а также изогнутые под 90 градусов зубья, благодаря чему он, вращаясь сам посредством педаль, вращает заднее колесо байка.



Благодаря такой конструкции, говорят разработчики, им удалось уменьшить трение (по сравнению с обычной цепью, даже самой совершенной Shimano Dura Ace) на 49 процентов. Трение снижается за счет отсутствия в данной конструкции восьми точек контакта из цепной трансмиссии (места, где цепь проходит по звездочке, кассете, переключателю).



Уникальный байк DrivEn имеет тринадцать скоростей и может демонстрировать на хорошей трассе поистине фантастические показатели, значительно экономя при этом силы велосипедиста. Не случайно новому изобретению было тут же присуждена премия Eurobike Award, которую получили разработчики Университета Колорадо.



И это, считают эксперты, еще только начало в деле разработки все более совершенных бесцепных велосипедов.



К слову заметим, что на днях мы писали о том, что изображение велосипеда, причем довольно современной конструкции, было замечено в Индии в 2000-летнем храме Панчаварнасвами, что может служить косвенным доказательством того, что конструкция двухколесного средства передвижения настолько гармонична, что ей не страшны никакие технические прогрессы, она просто не подвластна времени.



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И это еще раз доказали разработчики бесцепного байка DrivEn (смотрите видео и восхищайтесь простоте и гениальности данного решения).



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Велосипед, не смотря на желание некоторых списать его во «вчерашний день», никак не хочет покидать арену наиболее популярных видов транспорта, лишь приобретая со временем все более совершенные качества, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Esoreiter Очередная новинка этого нестареющего байка – конструктивное решение, устраняющее привычную для велосипеда цепь. Именно таким уникальным свойством обладает концепт DrivEn, который представила на выставке Eurobike 2018 компания CeramicSpeed.Вместо привычной металлической цепи у этого велосипеда вал, но не такой, как у машины или мотоцикла, а легкий и гибкий, выполненный из углеродного волокна. С обеих сторон этого вала располагаются специальные подшипники из керамики, а также изогнутые под 90 градусов зубья, благодаря чему он, вращаясь сам посредством педаль, вращает заднее колесо байка.Благодаря такой конструкции, говорят разработчики, им удалось уменьшить трение (по сравнению с обычной цепью, даже самой совершенной Shimano Dura Ace) на 49 процентов. Трение снижается за счет отсутствия в данной конструкции восьми точек контакта из цепной трансмиссии (места, где цепь проходит по звездочке, кассете, переключателю).Уникальный байк DrivEn имеет тринадцать скоростей и может демонстрировать на хорошей трассе поистине фантастические показатели, значительно экономя при этом силы велосипедиста. Не случайно новому изобретению было тут же присуждена премия Eurobike Award, которую получили разработчики Университета Колорадо.И это, считают эксперты, еще только начало в деле разработки все более совершенных бесцепных велосипедов.К слову заметим, что на днях мы писали о том, что изображение велосипеда, причем довольно современной конструкции, было замечено в Индии в 2000-летнем храме Панчаварнасвами, что может служить косвенным доказательством того, что конструкция двухколесного средства передвижения настолько гармонична, что ей не страшны никакие технические прогрессы, она просто не подвластна времени.И это еще раз доказали разработчики бесцепного байка DrivEn (смотрите видео и восхищайтесь простоте и гениальности данного решения).



