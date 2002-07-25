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Во Львове грабитель магазина выбежал прямо на патрульных. Видео

Во Львове грабитель магазина выбежал прямо на патрульных. ВидеоЗлоумышленник забрал с кассы магазина 4000 гривен.

Во Львове мужчина, ограбивший магазин, выбежал прямо на экипаж патрульной полиции и был задержан после короткой погони.

Как сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Цензор.НЕТ, инцидент произошел около шести утра.

Экипаж, который двигался по улице Городоцкой, во время патрулирования увидел мужчину, выбегавшего из магазина, а вслед ему кто-то кричал: "Держите вора!". Злоумышленник скрылся во внутренних дворах. Несколько экипажей, подоспевших на помощь, блокировали все выходы и патрульные задержали грабителя. Злоумышленник забрал с кассы магазина 4000 гривен.

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 Теги: грабитель, видео

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Сегодня, 14:25 » Автор: Богдан Процив
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