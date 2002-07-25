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В Индии обрушилась крыша сарая с сотнями зрителей. Видео
Инцидент произошел в Индии, когда люди наблюдали за гонками на тракторах.
В индийском городе Сриганганагар обрушилась крыша большого сарая с сотнями зрителей. По официальной информации, она не выдержала веса людей. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Известно, что люди с крыши наблюдали за гонками на тракторах. Это развлечение является одним из самых популярных в стране.
По части жертв версии разнятся. По информации информагентства ANI, пять человек погибли и минимум 50 получили ранения. В то же время в полиции заявляют, что никто не погиб, и лишь 17 человек были ранены.
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Главный министр Раджастхана Васундхара Радж выразил свои соболезнования родным и близким погибших вследствие инцидента. Он также добавил, что его можно было избежать.
В индийском городе Сриганганагар обрушилась крыша большого сарая с сотнями зрителей. По официальной информации, она не выдержала веса людей. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Известно, что люди с крыши наблюдали за гонками на тракторах. Это развлечение является одним из самых популярных в стране.
По части жертв версии разнятся. По информации информагентства ANI, пять человек погибли и минимум 50 получили ранения. В то же время в полиции заявляют, что никто не погиб, и лишь 17 человек были ранены.
Читайте также: В Швеции железнодорожная станция превратилась в бассейн. Видео
Главный министр Раджастхана Васундхара Радж выразил свои соболезнования родным и близким погибших вследствие инцидента. Он также добавил, что его можно было избежать.
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