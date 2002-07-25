Раздел: Видеоновости
Появились кадры наезда авто на велосипедистов в Таджикистане. Видео
Машина продолжила путь после наезда на велосипедистов.
В Сети появилось видео наезда на иностранных туристов-велосипедистов в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана.
На видео видно, как легковое авто въезжает в группу велосипедистов и едет дальше, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Напомним, на юге Таджикистана машина наехала на группу иностранных туристов-велосипедистов.
В результате наезда погибли двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов. Еще двое граждан этих стран получили ранения. Турист из Франции не пострадал.
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В МВД Таджикистана заявили, что рассматривают все возможные версии случившегося, в том числе версии ДТП, нападения с целью грабежа и теракт.
В Сети появилось видео наезда на иностранных туристов-велосипедистов в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана.
На видео видно, как легковое авто въезжает в группу велосипедистов и едет дальше, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.
Напомним, на юге Таджикистана машина наехала на группу иностранных туристов-велосипедистов.
В результате наезда погибли двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов. Еще двое граждан этих стран получили ранения. Турист из Франции не пострадал.
Читайте также: Белорус признался в участии в боевых действиях на стороне «ЛНР». Видео
В МВД Таджикистана заявили, что рассматривают все возможные версии случившегося, в том числе версии ДТП, нападения с целью грабежа и теракт.
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