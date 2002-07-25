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Раздел: Видеоновости  
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Появились кадры наезда авто на велосипедистов в Таджикистане. Видео

Появились кадры наезда авто на велосипедистов в Таджикистане. ВидеоМашина продолжила путь после наезда на велосипедистов.

В Сети появилось видео наезда на иностранных туристов-велосипедистов в Дангаринском районе Хатлонской области Таджикистана.

На видео видно, как легковое авто въезжает в группу велосипедистов и едет дальше, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на nv.ua.

Напомним, на юге Таджикистана машина наехала на группу иностранных туристов-велосипедистов.

В результате наезда погибли двое граждан США, а также граждане Швейцарии и Нидерландов. Еще двое граждан этих стран получили ранения. Турист из Франции не пострадал.

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В МВД Таджикистана заявили, что рассматривают все возможные версии случившегося, в том числе версии ДТП, нападения с целью грабежа и теракт.

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 Теги: наезд, велосипедисты, видео

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Сегодня, 17:37 » Автор: Богдан Процив
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