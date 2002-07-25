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В Индии во время гонок рухнула крыша с сотнями зрителей. Видео
Сотни людей находились на крыше.
В Индии во время спортивных соревнований крыша импровизированного стадиона, в качестве которого был огромный сарай, не выдержала веса людей и обрушилась.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Инцидент произошел в воскресенье, 29 июля, в городе Сриганганагар (штат Раджастан, Индия).
Согласно сообщению властей штата, сотни людей находились на крыше, наблюдая за гонками на тракторах - одним из распространенных развлечений в стране.
Васундхара Радж, главный министр Раджастхана, выразил свои соболезнования родным и близким погибших, а также приказал расследовать происшествие, последствий которого, со слов чиновника, можно было избежать.
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Местное информагентство ANI сообщило о пяти погибших и минимум 50 раненных. Однако в полиции заявили, что никто не погиб, а травмы получили только 17 человек.
В Индии во время спортивных соревнований крыша импровизированного стадиона, в качестве которого был огромный сарай, не выдержала веса людей и обрушилась.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
Инцидент произошел в воскресенье, 29 июля, в городе Сриганганагар (штат Раджастан, Индия).
Согласно сообщению властей штата, сотни людей находились на крыше, наблюдая за гонками на тракторах - одним из распространенных развлечений в стране.
Васундхара Радж, главный министр Раджастхана, выразил свои соболезнования родным и близким погибших, а также приказал расследовать происшествие, последствий которого, со слов чиновника, можно было избежать.
Читайте также: В Китае рухнула крыша туристического центра. Видео
Местное информагентство ANI сообщило о пяти погибших и минимум 50 раненных. Однако в полиции заявили, что никто не погиб, а травмы получили только 17 человек.
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