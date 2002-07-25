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В Сети показали трейлер украинского экшена о воине АТО. Видео

В Сети показали трейлер украинского экшена о воине АТО. Видео Картина выйдет в прокат 11 октября 2018 года.

Вышел официальный трейлер детектива о войне на Донбассе "Позывной "Бандерас". Трейлер опубликовали на официальной странице ГосКино в Facebook.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

По сюжету фильма, осенью 2014 в зоне АТО группа контрразведчиков во главе с опытным капитаном Антоном Саенко с позывным "Бандерас" пытается предотвратить диверсии и обезвредить русского подрывника Ходок. События происходят возле родного села "Бандераса", жители которого считают его предателем, а ВСУ – вражеской силой. Сценарий фильма основан на дневниках нацгвардейца Сергея Башкова и рассказах воинов АТО.

Режиссером фильма является Заза Буадзе, а продюсером – Сергей Баранов. Сценарий написали Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов. Главную роль в детективе исполнил актер Олег Шульга, который сам воевал в АТО.

Фильм создан компанией "ТРИ-Я-ДА Продакшн" при поддержке Госкино Украины.

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11 июля в сети появился новый трейлер к военной драме "Крути 1918". Фильм основанному на реальной истории о бое на железнодорожной станции Круты зимой 1918 года между несколькими сотнями киевских курсантов и армией большевиков.

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Сегодня, 21:00 » Автор: Едгар Букмирза
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