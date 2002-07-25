Раздел: Видеоновости
В Сети показали ликвидацию огневой позиции боевиков. Видео
Огневая точка противника была ликвидирована ракетным выстрелом.
В Сети появилось видео ликвидации украинскими военными на Донбассе огневой точки оккупационных сил РФ.
Соответствующий ролик опубликовал волонтер Юрий Мысягин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
По его словам, на то, чтобы сообщить необходимые координаты и ликвидировать позицию, с которой велся огонь по Объединенным силам, ушло чуть более минуты.
Как видно на обнародованных кадрах, огневая точка противника, находившаяся в здании, была ликвидирована ракетным выстрелом.
Читайте также: Уничтожение огневой точки противника на Донбассе. Видео
При этом, когда именно и на каком участке было снято видео, не уточняется.
В Сети появилось видео ликвидации украинскими военными на Донбассе огневой точки оккупационных сил РФ.
Соответствующий ролик опубликовал волонтер Юрий Мысягин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.
По его словам, на то, чтобы сообщить необходимые координаты и ликвидировать позицию, с которой велся огонь по Объединенным силам, ушло чуть более минуты.
Как видно на обнародованных кадрах, огневая точка противника, находившаяся в здании, была ликвидирована ракетным выстрелом.
Читайте также: Уничтожение огневой точки противника на Донбассе. Видео
При этом, когда именно и на каком участке было снято видео, не уточняется.
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