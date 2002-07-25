В Сети показали ликвидацию огневой позиции боевиков. Видео

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Кадры уничтожения огневой точки боевиков на Донбассе. Видео Террористы пытались спрятаться в здании, однако это стало роковой ошибкой для них.