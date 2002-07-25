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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали ликвидацию огневой позиции боевиков. Видео

В Сети показали ликвидацию огневой позиции боевиков. ВидеоОгневая точка противника была ликвидирована ракетным выстрелом.

В Сети появилось видео ликвидации украинскими военными на Донбассе огневой точки оккупационных сил РФ.

Соответствующий ролик опубликовал волонтер Юрий Мысягин, пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

По его словам, на то, чтобы сообщить необходимые координаты и ликвидировать позицию, с которой велся огонь по Объединенным силам, ушло чуть более минуты.

Как видно на обнародованных кадрах, огневая точка противника, находившаяся в здании, была ликвидирована ракетным выстрелом.

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При этом, когда именно и на каком участке было снято видео, не уточняется.




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 Теги: сеть, Видео, обстрел

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Сегодня, 22:04 » Автор: Едгар Букмирза
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