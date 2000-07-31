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Раздел: Видеоновости  
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В Днепре перевернулся Fiat, у которого на ходу отлетело колесо. Видео

В Днепре перевернулся Fiat, у которого на ходу отлетело колесо. Видео Происшествие обошлось без пострадавших.

28 июля на улице Надежды Алексеенко у Fiat во время движения отлетело колесо, в результате чего автомобиль вылетел на встречную полосу и перевернулся, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю.

Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность автомобиля. Водитель Fiat рассказал, что за несколько минут перед аварией въехал в яму, после чего услышал стук. Дальше случилось то, что случилось: переднее левое колесо отлетело в сторону, автомобиль повело вправо на встречную полосу движения, где он «напоролся» на бордюр, влетел в дерево и перевернулся. Мужчина уверен, что проблема в ступице, которую сорвало после наезда на яму.

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Помимо водителя в салоне автомобиля был пассажир — оба отделались лишь легким исугом, а на место аварии сразу вызвали патрульный экипаж. «А можно самим как-то забрать этот металлолом, чтобы за эвакуатор не платить?», шутил водитель Fiat.

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Хоть транспортное средство восстановлению не подлежит, мужчина не расстраивается. Ведь хорошо, что сами остались целы и других не зацепили, а автомобиль — дело наживное.

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 Теги: ДТП, Днепр

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Сегодня, 00:19 » Автор: Евгений Шевченко
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