В Днепре перевернулся Fiat, у которого на ходу отлетело колесо. Видео

Происшествие обошлось без пострадавших.



28 июля на улице Надежды Алексеенко у Fiat во время движения отлетело колесо, в результате чего автомобиль вылетел на встречную полосу и перевернулся, сообщает



Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность автомобиля. Водитель Fiat рассказал, что за несколько минут перед аварией въехал в яму, после чего услышал стук. Дальше случилось то, что случилось: переднее левое колесо отлетело в сторону, автомобиль повело вправо на встречную полосу движения, где он «напоролся» на бордюр, влетел в дерево и перевернулся. Мужчина уверен, что проблема в ступице, которую сорвало после наезда на яму.



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Помимо водителя в салоне автомобиля был пассажир — оба отделались лишь легким исугом, а на место аварии сразу вызвали патрульный экипаж. «А можно самим как-то забрать этот металлолом, чтобы за эвакуатор не платить?», шутил водитель Fiat.



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Хоть транспортное средство восстановлению не подлежит, мужчина не расстраивается. Ведь хорошо, что сами остались целы и других не зацепили, а автомобиль — дело наживное.



Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter 28 июля на улице Надежды Алексеенко у Fiat во время движения отлетело колесо, в результате чего автомобиль вылетел на встречную полосу и перевернулся, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Новости Ю Предварительно, причиной аварии стала техническая неисправность автомобиля. Водитель Fiat рассказал, что за несколько минут перед аварией въехал в яму, после чего услышал стук. Дальше случилось то, что случилось: переднее левое колесо отлетело в сторону, автомобиль повело вправо на встречную полосу движения, где он «напоролся» на бордюр, влетел в дерево и перевернулся. Мужчина уверен, что проблема в ступице, которую сорвало после наезда на яму.Это интересно: "Чтобы мы не были слепыми": украинский боец читает свои стихи прямо из зоны боевых действий (ВИДЕО)Помимо водителя в салоне автомобиля был пассажир — оба отделались лишь легким исугом, а на место аварии сразу вызвали патрульный экипаж. «А можно самим как-то забрать этот металлолом, чтобы за эвакуатор не платить?», шутил водитель Fiat.Хоть транспортное средство восстановлению не подлежит, мужчина не расстраивается. Ведь хорошо, что сами остались целы и других не зацепили, а автомобиль — дело наживное.



