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В Сети появился тизер нового сериала "Маньяк". Видео

В Сети появился тизер нового сериала "Маньяк". Видео Режиссер сериала - Кери Фукунага.

В сети появился первый официальный тизер к новому сериалу от Netflix "Маньяк" (Maniac), где главные роли сыграли Эмма Стоун и Джона Хилл, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Сериал выйдет уже с 21 сентября 2018 года.

В 10 эпизодах будет рассказываться о необычном медицинский эксперимент, который является совершенно секретным. В центре сюжета персонажи Джона Хилла и Эммы Стоун, которые будут путешествовать своим подсознанием, но смогут ли они вернуться в обычную жизнь?

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Режиссером стал Кери Фукунага.

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 Теги: Маньяк, сериал

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Сегодня, 01:27 » Автор: Евгений Шевченко
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