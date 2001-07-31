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Пожар в Сочи забрал жизни восьмерых человек. Видео

Пожар в Сочи забрал жизни восьмерых человек. Видео Инцидент произошел сегодня в доме на берегу моря.

Пожар случился рано утром. В результате погибли 8 человек. Еще три человека серьезно пострадали, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Изначально местные СМИ сообщили о том, что пожар произошел на базе отдыха.

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В то же время в администрации Сочи заявили, что все погибшие и пострадавшие — наемные рабочие, предположительно из стран СНГ.

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 Теги: Сочи, пожар

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Сегодня, 02:39 » Автор: Евгений Шевченко
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