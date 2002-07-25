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Китайцы научили собаку кататься на роликах. Видео

Китайцы научили собаку кататься на роликах. Видео Чтобы в глаза на скорости не попадали пыль и мухи, у роллера есть крутые очки.

Ролик с маленьким псом смешанной породы из Китая, виртуозно исполняющим трюки на роликовых коньках, завоевывает Интернет. Своего питомца хозяева нарядили в очки и красный плащ, сняв на видео его успехи, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Собака по кличке Дуо-Дуо выполняет на роликах «змейку», виртуозно объезжая препятствия, расставленные на асфальте.

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Дуо-Дуо – собака смешанной породы, пес появился на свет в результате скрещивания шарпея и чихуахуа.

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 Теги: собака, ролики

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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