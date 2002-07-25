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Раздел: Видеоновости  
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Meizu представила концепт "летающей" музыкальной колонки. Видео

Meizu представила концепт "летающей" музыкальной колонки. Видео Премьера девайса состоится в первой половине августа.

Компания Meizu анонсировала презентацию беспроводной музыкальной колонки Meizu Gravity. Уникальность этого устройства состоит в том, что она так сказать "левитирует" над поверхностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.

Эту колонку должны представить 8 августа, вместе со смартфонами Meizu 16 и Meizu 16 Plus.

Как видно на видео, колонка буквально зависает над землей. Такой эффект удалось достичь благодаря прозрачной акриловой подставке. В нее встроен проектор с линзами, который отображает информацию о треке. Кстати, дизайн колонки разработал Кошоя Цубой – это известный японский дизайнер.

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Кроме того, Meizu Gravity оснащена модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также портом AUX для подключения источника. Сколько будет стоить такая "мистическая" колонка пока не сообщается.
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 Теги: Meizu, колонка

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Сегодня, 08:44 » Автор: Евгений Шевченко
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