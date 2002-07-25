Раздел: Видеоновости
Meizu представила концепт "летающей" музыкальной колонки. Видео
Премьера девайса состоится в первой половине августа.
Компания Meizu анонсировала презентацию беспроводной музыкальной колонки Meizu Gravity. Уникальность этого устройства состоит в том, что она так сказать "левитирует" над поверхностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Эту колонку должны представить 8 августа, вместе со смартфонами Meizu 16 и Meizu 16 Plus.
Как видно на видео, колонка буквально зависает над землей. Такой эффект удалось достичь благодаря прозрачной акриловой подставке. В нее встроен проектор с линзами, который отображает информацию о треке. Кстати, дизайн колонки разработал Кошоя Цубой – это известный японский дизайнер.
Читайте также: Бульдозер показательно раздавил 60 элитных машин. Видео
Кроме того, Meizu Gravity оснащена модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также портом AUX для подключения источника. Сколько будет стоить такая "мистическая" колонка пока не сообщается.
Компания Meizu анонсировала презентацию беспроводной музыкальной колонки Meizu Gravity. Уникальность этого устройства состоит в том, что она так сказать "левитирует" над поверхностью, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на 24 канал.
Эту колонку должны представить 8 августа, вместе со смартфонами Meizu 16 и Meizu 16 Plus.
Как видно на видео, колонка буквально зависает над землей. Такой эффект удалось достичь благодаря прозрачной акриловой подставке. В нее встроен проектор с линзами, который отображает информацию о треке. Кстати, дизайн колонки разработал Кошоя Цубой – это известный японский дизайнер.
Читайте также: Бульдозер показательно раздавил 60 элитных машин. Видео
Кроме того, Meizu Gravity оснащена модулями Wi-Fi и Bluetooth, а также портом AUX для подключения источника. Сколько будет стоить такая "мистическая" колонка пока не сообщается.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
410
0
Также советуем посмотреть
- Убийцы чернобыльцев называют себя их защитниками
- За сутки на Донбассе трое военнослужащих были ранены
- Утренний позитив: свежая порция забавных приколов
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
- Смеемся вместе: забавные анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- На радость Москве
- Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай
- Футбольные болельщики остроумно "потроллили" украинскую поп-звезду
- GoGlobal: от Нигерии до Черновцов
- "Пропал таракан Олег": свежая подборка "убойных" приколов
- Коллаборанты могут создать единый оппозиционный блок
- "Зато животик какой": в сети смеются над фото с Путиным
- Порошенко має забрати паспорт у Новинського
- Скончался бывший народный депутат Виктор Горбачев
- Психічна атака з Росії
- Курьез дня: кенгуру пытался оседлать детские качели
- В ОБСЕ сообщили подробности о «гумконвое» в Луганске
- Украина начинает переходить в наступление
Оставьте свой комментарий