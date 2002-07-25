» » Дерзкое нападение в Киеве: электричку забросали камнями и разрисовали. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Дерзкое нападение в Киеве: электричку забросали камнями и разрисовали. Видео

Дерзкое нападение в Киеве: электричку забросали камнями и разрисовали. ВидеоНеизвестные остановили городскую электричку и не давали пассажирам выйти из вагонов.

В Киеве вечером в понедельник, 30 июля, группа неизвестных остановила городскую электричку и разрисовала ее краской. Соответствующее видео опубликовано на странице Киев Оперативный в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Инцидент случился примерно в 21:20 между станциями Сырец и Вышгородская.

После того, как неизвестные остановили городскую электричку, они не давали пассажирам выйти из вагонов.

Читайте также: Украинские военные проводят учения с мощным оружием. Видео

"Некоторые люди внутри отравились парами краски, многих рвало, выйти не давали, бросались камнями, разбили голову одному мужчине. Забросали камнями кабину машинистов", - говорится в сообщении.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика!

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: электричка, видео

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:56 » Автор: Богдан Процив
     536
     0

Похожие новости по теме

Хулиганы остановили электричку, чтобы разрисовать ее. Видео Хулиганы остановили электричку, чтобы разрисовать ее. Видео

Ремонт обойдется УЗ в 200 тыс. грн.

Неизвестные бросили камнем в певицу Руслану. Видео Неизвестные бросили камнем в певицу Руслану. Видео

Неизвестные 25 января забросали камнями движущийся скоростной поезд Киев-Львов.

В Вифлееме забросали камнями патриарха Иерусалимского. Видео В Вифлееме забросали камнями патриарха Иерусалимского. Видео

В Вифлееме напали на кортеж патриарха Иерусалимского

В Гамбурге группа хулиганов забросала камнями офис Facebook. Видео В Гамбурге группа хулиганов забросала камнями офис Facebook. Видео

Они облили краской и закидали офис камнями, разбив окна.

Интернет-сообщество шокировано кадрами посадки бабушки в украинскую электричку с помощью ведра. Видео Интернет-сообщество шокировано кадрами посадки бабушки в украинскую электричку с помощью ведра. Видео

Женщина с помощью ведра залезает в электричку, а затем веревкой подтягивает его внутрь.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх