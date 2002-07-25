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В Сети показали бурю в Тернополе. Видео
Очевидцы сообщают, что около 21:00 небо быстро затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии.
На Тернополь в понедельник, 30 июля, обрушился ливень с громом и молниями. Соответствующие видео опубликованы на странице Рrovse.te.ua в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам очевидцев, небо моментально затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии.
Читайте также: Дерзкое нападение в Киеве: электричку забросали камнями и разрисовали. Видео
Также соответствующие фото и видео местные жители публикуют в социальных сетях.
На Тернополь в понедельник, 30 июля, обрушился ливень с громом и молниями. Соответствующие видео опубликованы на странице Рrovse.te.ua в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По словам очевидцев, небо моментально затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии.
Читайте также: Дерзкое нападение в Киеве: электричку забросали камнями и разрисовали. Видео
Также соответствующие фото и видео местные жители публикуют в социальных сетях.
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