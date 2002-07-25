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В Сети показали бурю в Тернополе. Видео

В Сети показали бурю в Тернополе. ВидеоОчевидцы сообщают, что около 21:00 небо быстро затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии.

На Тернополь в понедельник, 30 июля, обрушился ливень с громом и молниями. Соответствующие видео опубликованы на странице Рrovse.te.ua в соцсети Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По словам очевидцев, небо моментально затянуло черными тучами, гремел гром и сверкали молнии.

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Также соответствующие фото и видео местные жители публикуют в социальных сетях.





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 Теги: буря, Тернополь, видео

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Сегодня, 12:19 » Автор: Богдан Процив
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