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Кадры столкновения трех автомобилей в Киеве. Видео

Кадры столкновения трех автомобилей в Киеве. ВидеоВодитель Volkswagen поехал на красный свет.

В Сети опубликовали видео столкновения сразу трех автомобилей на улице Бассейной в Киеве, в результате которого пострадала женщина и загорелась одна из машин.

Обнародованные кадры были сняты на авторегистратор одного из водителей, ставшего свидетелем ДТП, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

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На них видно, как Volkswagen Beetle, проезжая на запрещяющий сигнал светофора, врезается в Hyundai, который в свою очередь цепляет Toyota.



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 Теги: ДТП, столкновение, видео

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Сегодня, 15:38 » Автор: Богдан Процив
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