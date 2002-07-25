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В Подмосковье самосвал снес мост. Видео
В результате движение по трассе оказалось заблокированным в обе стороны.
В Московской области России, на Ярославском шоссе самосвал с поднятым кузовом врезался в опорную балку пешеходного моста и обрушил его.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua. Согласно сообщению дорожной полиции, инцидент произошел в 10:15 утра в Пушкинском районе Подмосковья на 31 км автодороги М-8 "Холмогоры". В результате движение по трассе оказалось заблокированным в обе стороны.
Сообщается, что у грузовика произошло самопроизвольное поднятие кузова.
В МЧС России также сообщили, что есть пострадавшие, их количество не уточняется. Источник в экстренных службах отметил, что водитель самосвала получил тяжелые травмы.
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Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с места аварии.
В Московской области России, на Ярославском шоссе самосвал с поднятым кузовом врезался в опорную балку пешеходного моста и обрушил его.
Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua. Согласно сообщению дорожной полиции, инцидент произошел в 10:15 утра в Пушкинском районе Подмосковья на 31 км автодороги М-8 "Холмогоры". В результате движение по трассе оказалось заблокированным в обе стороны.
Сообщается, что у грузовика произошло самопроизвольное поднятие кузова.
В МЧС России также сообщили, что есть пострадавшие, их количество не уточняется. Источник в экстренных службах отметил, что водитель самосвала получил тяжелые травмы.
Читайте также: Кадры столкновения трех автомобилей в Киеве. Видео
Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с места аварии.
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