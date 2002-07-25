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Раздел: Видеоновости  
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В Подмосковье самосвал снес мост. Видео

В Подмосковье самосвал снес мост. ВидеоВ результате движение по трассе оказалось заблокированным в обе стороны.

В Московской области России, на Ярославском шоссе самосвал с поднятым кузовом врезался в опорную балку пешеходного моста и обрушил его.

Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на lb.ua. Согласно сообщению дорожной полиции, инцидент произошел в 10:15 утра в Пушкинском районе Подмосковья на 31 км автодороги М-8 "Холмогоры". В результате движение по трассе оказалось заблокированным в обе стороны.

Сообщается, что у грузовика произошло самопроизвольное поднятие кузова.

В МЧС России также сообщили, что есть пострадавшие, их количество не уточняется. Источник в экстренных службах отметил, что водитель самосвала получил тяжелые травмы.

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Пользователи соцсетей выкладывают фото и видео с места аварии.

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 Теги: самосвал, мост, видео

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Сегодня, 17:26 » Автор: Богдан Процив
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