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В Сети показали инновационный дом будущего. Видео

В Сети показали инновационный дом будущего. ВидеоДом будущего можно установить в любой точке мира.

Ecocapsule: инновационный дом будущего, который можно установить в любой точке мира.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.ua.

Ecocapsule - это умный, самодостаточный микро-дом, который использует солнечную энергию и энергию ветра.

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Это позволяет оставаться в отдаленных местах вне досягаемости инфраструктуры, с роскошью гостиничного номера.

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 Теги: сеть, дом

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Сегодня, 19:02 » Автор: Едгар Букмирза
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