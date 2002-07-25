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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали снос моста самосвалом. Видео

В Сети показали снос моста самосвалом. ВидеоСамосвал врезается в пешеходный переход.

В ролике показан самосвал Volvo с поднятым кузовом, который сносит надземный переход в Подмосковье.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

В Подмосковье сняли на видео снос надземного пешеходного перехода самосвалом. Он врезался в строение на большой скорости, разбив его на куски. Ролик опубликовали в группе ВКонтакте Подслушано Пушкино.

В видео показано, как самосвал врезается в пешеходный переход, после чего его обломки блокируют все полосы трассы.

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Ранее сообщалось, что автомобиль на большой скорости вылетел с эстакады. Водитель транспортного средства остался в живых.

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 Теги: сеть, Видео, самосвал

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Сегодня, 20:02 » Автор: Едгар Букмирза
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