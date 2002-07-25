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Ворам удалось похитить акулу с помощью детской коляски. Видео
Воры пришли специально за этой акулой.
Во вторник, 31 июля, в американском городе Сан-Антонио, штат Техас, три грабителя умудрились похитить из местного аквариума калифорнийскую бычью акулу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Так, в операции по краже редкой акулы участвовали женщина и двое мужчин. Один из них вытащил рыбу длиной около 45 сантиметров из открытого бассейна и с помощью сообщников завернул ее в мокрое одеяло. Далее животное унесли в подсобку и посадили в ведро, которое поставили в детскую коляску и укатили прямиком на улицу.
В то же время охранник аквариума заметил это происшествие и сразу сообщил о происходящем директору. В свою очередь директор догнала похитителей на парковке и потребовала вернуть акулу. Мужчина за рулем объявил, что его сын болен, и не позволил заглянуть в автомобиль, после чего уехал. При этом подельники остались на растерзание владелице аквариума.
Стоит отметить, что местные полицейские не сразу поверили, что акулу действительно украли.
Читайте также: Жуткие кадры: отважный водолаз прогнал огромную акулу. Видео
"Когда нам позвонили, мы думали, что это какой-то розыгрыш, тем более сейчас по телевизору идет "Неделя акул"", — объясняет Джозеф Сальваджио (Joseph Salvaggio), возглавляющий полицию Леон-Вэлли.
После изучения камеры видеонаблюдения в полиции подтвердили, что злоумышленники заранее ознакомились с аквариумом. По всей видимости, они пришли туда специально за данной акулой.
Во вторник, 31 июля, в американском городе Сан-Антонио, штат Техас, три грабителя умудрились похитить из местного аквариума калифорнийскую бычью акулу.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на znaj.ua.
Так, в операции по краже редкой акулы участвовали женщина и двое мужчин. Один из них вытащил рыбу длиной около 45 сантиметров из открытого бассейна и с помощью сообщников завернул ее в мокрое одеяло. Далее животное унесли в подсобку и посадили в ведро, которое поставили в детскую коляску и укатили прямиком на улицу.
В то же время охранник аквариума заметил это происшествие и сразу сообщил о происходящем директору. В свою очередь директор догнала похитителей на парковке и потребовала вернуть акулу. Мужчина за рулем объявил, что его сын болен, и не позволил заглянуть в автомобиль, после чего уехал. При этом подельники остались на растерзание владелице аквариума.
Стоит отметить, что местные полицейские не сразу поверили, что акулу действительно украли.
Читайте также: Жуткие кадры: отважный водолаз прогнал огромную акулу. Видео
"Когда нам позвонили, мы думали, что это какой-то розыгрыш, тем более сейчас по телевизору идет "Неделя акул"", — объясняет Джозеф Сальваджио (Joseph Salvaggio), возглавляющий полицию Леон-Вэлли.
После изучения камеры видеонаблюдения в полиции подтвердили, что злоумышленники заранее ознакомились с аквариумом. По всей видимости, они пришли туда специально за данной акулой.
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